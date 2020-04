È stato un fine settimana complicato quello vissuto da Andrea Iannone a Le Mans. Nel Gran Premio di Francia il pilota vastese, partito 17° dopo un sabato difficile, è riuscito a tagliare il traguardo in 10ª posizione conquistando così altri punti in classifica iridata.

Al via della gara Iannone è scivolato indietro di 3 posizioni, trovandosi così ventesimo. A 23 giri dalla fine il vastese è tornato nella 17ª posizione da cui era partito, provando poi a rimontare i piloti davanti a lui per cercare l'accesso alla zona-punti. Riesce ad entrare nei primi 15 quando mancano 17 giri dalla fine, poi il sorpasso su Pol Espargaro per prendersi la 14ª posizione. A dieci dalla fine Iannone riesce a guadagnare altre due posizioni con la caduta di Marquez e il ritiro di Petrucci, poi il sorpasso su Baz che vale l'11ª piazza. Arriva anche il decimo posto, a 4 giri dalla fine, ma poi c'è il controsorpasso di Baz che entra nella top ten. Tra i primi 10 entra anche Andrea Iannone dopo la caduta di Rossi che lottava con Vinales, poi vincitore davanti a Zarco e Pedrosa.

Per il vastese della Suzuki ora ci saranno due settimane per prepararsi all'appuntamento di casa del Gran Premio del Mugello (4 giugno) in cui arrivare pronti per poter provare a lottare con i migliori.