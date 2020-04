Fa festa l'Antoniana Volley, resta con l'amaro in bocca la San Gabriele. È questo l'epilogo della finale del campionato regionale under 18 di pallavolo ospitata oggi dalla palestra del Centro Sportivo San Gabriele. Un remake della finale territoriale Abruzzo Sud-Est che due settimane fa aveva visto trionfare le vastesi. La sfida di oggi, però, oltre alla gloria del titolo regionale abruzzese, metteva in palio l'accesso alle finali nazionali under 18 di Modena, obiettivo prestigioso ed inseguito dalle due formazioni.Nelle semifinali entrambe le squadre erano riuscite ad imporsi per 3-0, l'Antoniana contro il Pratola e la San Gabriele contro il Roseto [LEGGI].

Nel match che vale una stagione a partire bene sono le padrone di casa, brave ad imporre subito un buon ritmo e chiudere sul 25-18. L'Antoniana, trascinata dal suo martello Federica Nonnati, non ci sta, e riesce subito a riportare la situazione in parità, sfruttando qualche indecisione di troppo di Miscione e compagne nel finire di secondo set, chiuso sul 26-24. È una partita dalle tante emozioni, in cui le ragazze di Peppe Del Fra mettono in campi momenti di ottima pallavolo e fasi di buio ma comunque riescono a ritrovare il vantaggio con il 25-21 del terzo parziale. Ecco che però arriva il calo più importante, mentale e fisico, nel quarto parziale che le pescaresi si aggiudicano con un netto 25-15. Nel tie-break l'Antoniana parte subito forte, la squadra vastese prova l'incredibile rimonta ma si ferma ad un punto dall'impresa perchè il servizio che potrebbe dare il 14 pari finisce fuori e permette alla squadra di coach Bruni di chiudere la partita. Al termine della gara è stato il presidente regionale Fabio Di Camillo a premiare le due squadre finaliste elogiando la società di casa per l'ottima organizzazione dell'evento.

Si chiude così la stagione della San Gabriele che è riuscita a garantirsi la permanenza in serie C e ha conquistato un titolo territoriale mancando poi solo per due punti l'accoppiata con quello regionale.

San Gabriele Volley: Noemi Scotti, Angelique Marciano, Giorgia Di Croce, Eleonora Andreoni, Alessandra Miscione, Giada Russo, Alice Bevilacqua, Giuditta Cerritelli, Giulia Di Tullio, Martina Spadaccini. Allenatore: Giuseppe Del Fra - 2° Allenatore: Federica Placidi

Antoniana Volley: Federica Nonnati, Claudia Capone, Michela Di Nardo, Melissa Schiazza, Sara Gamelli, Alice Properzi Curti, Federica Bruni, Francesca De Simone, Sara Marziano, Vittoria D'Ottavioantonio, Emma Di Domenico, Sofia Di Girolamo, Chicca Piermatteo, Margherita Tega. Allenatore: Rocco Bruni - 2° Allenatore: Renata De Ruggeris

Arbitri: Gianclaudio Bosica de L'Aquila - Francesco Sacrini di Pescara