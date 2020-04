Sarà la sfida tra San Gabriele Volley e Antoniana Pescara a decretare la vincitrice del titolo regionale under 18 di pallavolo. Sarà un remake della finale territoriale di due settimane fa in cui le ragazze di Peppe Del Fra sono riuscite a battere al tie-break le pescaresi conquistando il primo successo di stagione. Ed è ancora la palestra del Centro Sportivo San Gabriele ad ospitare le gare decisive del torneo, iniziate questa mattina con le due semifinali.

Nell'esordio di giornata l'Antoniana ha battuto senza troppi affanni il Pratola per 3-0. Stesso risultato, anche se con qualche fibrillazione in più, per la San Gabriele contro un Roseto che ha lottato con coraggio nei tre set disputati. Ora le due forti formazioni giovanili si scontreranno alle 17 per un match che mette in palio, oltre al titolo regionale, l'accesso alle finali nazionali di Modena.

Si inizia alle 17 con le vastesi che fanno affidamento anche al loro pubblico per poter raggiungere l'obiettivo più importante della stagione. Dalle 16.45 diretta streaming sulla pagina facebook di Zonalocale (clicca qui).