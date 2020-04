"Voglio pubblicare l'atto vandalico che hanno perpetrato nei locali dei bagni pubblici a Miracoli. Stiamo effettuato la visione dei filmati. Qualcuno ha visto?". È questo l'appello che il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci ha pubblicato sulla pagina facebook del Comune denunciando quanto accaduto nei giorni scorsi in località Miracoli nella struttura pubblica di fronte al Santuario che ospita i bagni pubblici. Si tratta di danni a cui l'amministrazione dovrà prontamente porre rimedio per riportare in piena efficienza i bagni a servizio dei tanti fedeli che ogni giorno si recano in visita al Santuario della Madonna dei Miracoli.

Gli amministratori sperano però di poter dare un volto agli ignoti che hanno danneggiato i luoghi pubblici. Quella del vandalismo è una piaga che affligge un po' tutti i comuni del territorio, con danni da migliaia di euro che ogni anno pesano sulle già sofferenti casse comunali. E chissà che per una volta, attrraverso immagini delle telecamere di videosorveglianza o la segnalazione di qualche cittadino, non si riesca a risalire ai colpevoli così da far risarcire loro il danno.