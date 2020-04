La pioggia battente e qualche caduta non hanno fermato l'entusiasmo degli atleti che oggi pomeriggio si sono sfidati per il 2° Triathlon Città di San Salvo intitolato alla memoria di Pietro Ciccorossi, con il patrocinio del Comune di San Salvo e l'organizzazione di Asd Podistica San Salvo, Pro Life Chittien Team, Cooperativa Mille Sport e Asd ciclistica Valle Trigno con sponsor tecnico Macron Store Vasto e servizio sanitario assicurato dalla Protezione civile Valtrigno.

A vincere la competizione, Carlo Ricci, mentre per le donne prima posizione per Karin Sorgi. A premiare gli atleti, il padre di Pietro Ciccorossi e alcuni amministratori del territorio, tra cui il consigliere regionale Mario Olivieri, il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano e l'assessore e vicesindaco Angiolino Chiacchia. In tempo per premiare la categoria donne, il sindaco Tiziana Magnacca, impegnata in altri eventi.