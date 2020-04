Ancora un furto in abitazione si è registrato nella giornata di ieri a Vasto. Il colpo è stato effettuato in pieno giorno da due donne, con la complicità di un uomo che avrebbe fatto da palo.

Erano circa le 17,30, infatti, quando le due donne hanno bussato alla porta di un'anziana signora, in via Anelli, chiedendo di poter utilizzare il bagno, mentre l'uomo è rimasto all'esterno per segnalare eventuali arrivi imprevisti.

La cortesia è costata cara all'anziana, che così è stata derubata dell'intera pensione. Mentre una donna distrava l'anziana, infatti, l'altra, fingendo di andare in bagno, si è messa alla ricerca dei contanti custoditi in casa.

Solo dopo che le donne si erano allontanate, l'anziana si è resa conto di essere stata derubata. A quel punto, sono stati allertati i carabinieri, che hanno avviato le indagini.