Sabato 20 e domenica 21 maggio i Musei di Palazzo d’Avalos tornano a celebrare la Festa dei Musei, in più sabato sera si svolgerà anche la Notte dei Musei, con apertura straordinaria dalle 19 alle 24 al costo simbolico di 1 euro.

In linea col tema proposto quest’anno dall’ICOM e fatto proprio dal MIBACT Musei in Contes[x]t: raccontare l’indicibile nei musei che darà l’opportunità ai musei e ai loro visitatori di riflettere su quelle "testimonianze del nostro patrimonio materiale e immateriale" che per diversi motivi sono state "emarginate o addirittura escluse" dall’esposizione museale e dal racconto al pubblico, i Musei Civici di Palazzo d’Avalos puntano i riflettori sulla mostra Juan Del Prete, Libertà e sperimentazione, grazie alla quale le opere donate dal grande artista italo-argentino, nato a Vasto, alla sua città sono state recentemente riacquisite alla fruizione del pubblico, e sulle Lastre del Tiberi, importante testimonianza iconografica della cultura antiquaria vastese.

Il programma della manifestazione prevede un’offerta di eventi culturali diversificata per fasce di orario e target di pubblico:

Sabato 20 maggio

ore 17:00 laboratorio per bambini Il quadro scomposto, incentrato sulle opere cubiste di Juan Del Prete;

ore 22:00 visita guidata Un viaggio tra colori, forme e materiali: l'arte di Juan Del Prete.



Domenica 21 maggio

ore 11:00 laboratorio per bambini Ritagli d'arte, dedicato alle opere di Juan Del Prete generate da altre opere

ore 17:00 visita guidata Le lastre di Tiberi: un museo nel museo.

I laboratori e le visite guidate sono gratuiti



Orari di apertura

sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 24.00

domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Solo nella giornata di sabato dalle ore 19.00 alle 24.00 tariffa d’ingresso promozionale a 1 €, negli altri orari tariffe ordinarie



Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente n. 5, Vasto (CH)

Tel. 0873-367773 - 334-3407240

www.museipalazzodavalos.it

Facebook: Musei Civici Palazzo d’Avalos Vasto

palazzodavalos@archeologia.it