Andrea Iannone partirà dalla 17ª posizione nel gran premio di Francia, quinta prova della stagione 2017 della MotoGp. Il pilota vastese, dopo un venerdì vissuto in modo positivo a Le Mans, non è riuscito a centrare l'accesso diretto alla Q2 dopo aver chiuso con il 17° posto la FP3, 1'37.772 (con tempi alti per tutti i piloti viste le condizioni di pista umida) e poi riuscendo a migliorare nella FP4 con il 12° tempo.

Nella Q1 è stata grande battaglia con diversi piloti di vertice che si sono ritrovati a lottare per conquistare una delle due posizioni valide per l'accesso alla Q2. A spuntarla sono stati Dovizioso e Zarco, lasciando fuori Pedrosa (che partirà 13°), Lorenzo (16°) e lo stesso Iannone, che ha chiuso in 1'32.844 (7° posto della Q1 e 17° in griglia). Zarco, poi, è riuscito a conquistare anche la prima fila, piazzandosi alle spalle di Vinales, che ha ottenuto la pole position, e Rossi, secondo. Prima fila tutta Yamaha per la gara che prenderà il via domani, domenica 21 maggio, alle 14. Iannone sarà chiamato ad una gara di rimonta per recuperare posizioni in gara e cercare di andare a punti.