È una ripresa degli allenamenti condita da tanti sorrisi quella della Vastese dopo la vittoria in campionato in casa della Jesina. Tra i più sorridenti non poteva non esserci Giampiero Di Pietro che, con la sua rete, ha deciso la sfida in terra marchigiana. "E ne avevo segnato anche un altro che l'arbitro ha annullato per un fuorigioco di Fiore che non c'era", dice il giovane centrocampista biancorosso, tornato in campo da titolare 10 giorni fa dopo un periodo di stop.

Per lui quella di quest'anno è la prima esperienza in serie D, "campionato difficile in cui devi stare sempre attento e non sbagliare niente, altrimenti vieni punito", affrontata con la maglia biancorossa. Stagione in cui sta portando avanti il suo percorso di crescita, ora sotto la guida di mister Favo, e potendo contare su compagni di squadra di grande esperienza nella categoria.

Dopo essere tornati a conquistare i tre punti ora i biancorossi dovranno "ritrovare continuità. Lavoriamo tanto in allenamento per questo obiettivo e per disputare un'ultima parte di stagione che ci veda marciare come abbiamo fatto per lunghi tratti". Domenica sarà la Sammaurese, ora quinta a quota 43 punti, ad arrivare all'Aragona. Per la Vastese sarà una ghiotta occasione per potersi riavvicinare alla zona playoff.