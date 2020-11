Si svolgerà venerdì 31 marzo alle 16 presso il Centro per la Promozione culturale di via Michetti il convegno dal tema Osteoporosi: oltre i confini dell'osso.

Dopo il saluto delle autorità, a relazionare saranno la dottoressa Rosanna Visco e il dottor Carlo Di Luzio; moderatore il dottor Lucio Del Forno. Quest’anno la manifestazione è stata organizzata dalla Fedios Abruzzo (Federazione Italiana Osteoporosi), da anni presente sul territorio con la finalità di fare informazione e prevenzione di tale diffusa patologia, in partnership con la Società Operaia di Mutuo Soccorso.

L’evento segue altre iniziative, l’ultima delle quali domenica scorsa al Villaggio della Salute presso la Villa Comunale a San Salvo, con l’allestimento di uno stand per la distribuzione di opuscoli informativi sull’osteoporosi. A metà marzo, invece, la Fedios aveva organizzato la visita all’azienda Del Giudice a Termoli, per conoscere in modo diretto la realtà produttiva di latte e latticini, così importanti per la nostra alimentazione perché particolarmente ricchi di calcio. Inoltre nei giorni precedenti l’associazione aveva curato la partecipazione a due lezioni dimostrative di Nordic Walking, tenute dalle istruttrici Annalisa Cristoforetti e Rosita Ruggieri, per far conoscere questa attività sportiva dai molteplici benefici per la salute.