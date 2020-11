Le date da segnare sul calendario sono quelle del 22,23 e 24 aprile. Al Politeama Ruzzi di Vasto andrà in scena "Saranno Famosi - il musical", nuovo spettacolo della Compagnia Orizzonte Teatro. Con ben quattro prove settimali i ragazzi della compagnia stanno curando al meglio canto, danza e recitazione per arrivare pronti al giorno della "prima". Dopo gli appuntamenti degli anni scorsi con "La Bella e la Bestia", "Il tempo delle cattedrali" e "Christmas Carol", la scelta è caduta su un musical che rappresenta un po' la vita di tanti ragazzi, appassionati alle diverse discipline artistiche e pronti a mettersi alla prova per inseguire il loro sogno. Le autrici Marianna Di Crasto e Francesca Di Nunzio sono partite dall'originale "Fame" per arricchire il copione con tanti altri aspetti. A curare la regia saranno, come sempre, Giorgio Goglione e Raffaele Riccio.

Come per gli altri spettacoli della giovane compagnia teatrale seguiremo passo dopo passo l'ultimo mese di prove, conoscendo da vicino i protagonisti e le persone che lavorano dietro le quinte per portare in scena un musical che, c'è da starne certi, regalerà senz'altro emozioni [GUARDA IL VIDEO].