Secondo posto di giornata e secondo posto in classifica generale per Daniele Di Cicco nel Campionato italiano Supermoto. Il pilota di Monteodorisio del Team Valdemi Moto è sceso in pista nel fine settimana a Ottobiano, provincia di Pavia, per il secondo appuntamento stagionale. In gara 1 ha chiuso al secondo posto dopo essere partito con il miglior tempo. In gara 2, dopo un contatto con un avversario, si è ritrovato al quarto posto ma, spingendo al massimo, è riuscito a risalire fino a conquistare la piazza d'onore.

Con i due risultati acquisiti è salito a quota 420 punti, a pari merito con Emiliano Cavagnino che però è stato decretato vincitore avendo ottenuto la vittoria in gara 1. In campionato Di Cicco è salito a quota 840, appena 50 punti dietro l'attuale leader della categoria Superbikers Alberto Moseriti.

Per il Campionato Supermoto il prossimo appuntamento sarà tra un mese a Pomposa, in Emilia Romagna. Daniele Di Cicco ha tutta l'intenzione di disputare una tappa al massimo per poter tentare l'assalto alla vetta del campionato.