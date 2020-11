Non ce l'ha fatta Mauro Guerini, il 39enne che nella mattinata di domenica scorsa ha avuto un terribile incidente in moto sulla statale 16 [LEGGI QUI]. L'uomo, proveniente da sud, ha impattato contro uno scooter Vespa all'altezza dell'incrocio dell'Incoronata. Qualche contusione per l'85enne a bordo dello scooter, mentre le condizioni dell'operaio di Casalbordino sono parse subito gravi.

Trasportato in eliambulanza, l'uomo è stato ricoverato presso l'ospedale di Pescara in condizioni disperate. Già dalla serata di ieri erano poche le speranze di salvarlo, nonostante un delicato intervento per ridurre l'ematoma cranico. Questa mattina i famigliari hanno fatto richiesta per donare i suoi organi.

Il lutto ha colpito tutta Casalbordino, dove l'uomo era molto conosciuto. Nel Consiglio comunale di oggi, il sindaco Filippo Marinucci ha ricordato il centauro casalese: "Un'altra eccellenza che se ne va, una ferita profonda per questa comunità. Siamo vicini alla moglie Alessandra e ai familiari".

È il secondo grave lutto sulle strade del Vastese in meno di una settimana. Il 23 marzo scorso ha perso la vita sulla fondovalle Treste Mirko Zengaro, 32enne di Roccaspinalveti [LEGGI].