Una mozione per impegnare l'amministrazione comunale di Vasto a riasfaltare via San Rocco, disastrata dopo le nevicate di gennaio, e a installare un impianto di illuminazione entro il 31 agosto. L'hanno presentata, come punto aggiuntivo all'ordine del giorno della seduta di oggi, i consiglieri Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), Dina Carinci (Movimento 5 Stelle), Marco Gallo (Movimento 5 Stelle), Nicola Del Prete (Vasto 2016), Francesco Prospero (Progetto per Vasto), Alessandra Cappa (Unione per Vasto), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro) e Alessandro D'Elisa (Gruppo misto).

"Considerata - si legge nel documento - la situazione di disagio causata ai cittadini di via San Rocco e agli utilizzatori di questa strada urbana a causa della mancanza di pubblica illuminazione e del degrado del manto stradale; considerato l'ulteriore degrado della situazione a causa delle ingenti nevicate del mese di gennaio, che hanno creato ulteriori lesioni al manto stradale", i consiglieri propongono che il Consiglio impegni il sindaco e l'amministrazione "a dotare via San Rocco di un adeguato impianto di pubblica illuminazione e a riasfaltare completamente la via in questione entro e non oltre il 31 agosto 2017".

Menna: "Inizio lavori entro l'estate" - "Entro l’inizio dell’imminente stagione estiva contiamo di giungere all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto di appalto, che consentirà l’immediato inizio dei lavori", ha detto in Aula il sindaco di Vasto, Francesco Menna, secondo cui quella di via San Rocco è “un’area strategica che è caratterizzata, da oltre un decennio, da un costante aumento degli insediamenti abitativi”.

"Il progetto redatto dall’ufficio tecnico del Settore Lavori pubblici del Comune - si legge in una nota del municipio - prevede l’allargamento e la sistemazione del secondo lotto di Via San Rocco, per una spesa complessiva di 500mila euro, già stanziati".

"Siamo pienamente consapevoli – ha proseguito Menna – della necessità di rendere quel quartiere così densamente abitato provvisto di servizi adeguati alle crescenti esigenze residenziali. È stato uno dei principali punti del nostro programma elettorale votato dai cittadini lo scorso anno ed è chiaramente definito in seno alle linee programmatiche di mandato".

Nel frattempo, "un piano straordinario di interventi manutentivi sulla restante parte della strada, come di altre aree cittadine, che è allo stato di definizione da parte degli uffici tecnici del Settore Servizi manutentivi, e che diverrà operativo non appena verranno ripartite, da parte della Regione Abruzzo, le risorse stanziate dal governo in conseguenza allo stato di emergenza dichiarato".

Infine, "a breve Via San Rocco sarà collegata con via del Porto, grazie ad intervento convenzionato da parte di privati".