Oltre mille persone hanno accolto l’invito del Comune di San Salvo a usufruire di medici e di professionisti che in maniera volontaria ieri pomeriggio si sono messi a disposizione con visite gratuite all’interno del Villaggio della Salute allestito nella Villa comunale.

Si è trattato dell’opportunità di medicina globale nell’ambito del programma “Marzo Rosa” dedicato a tutte le donne e promosso dall’assessorato alle Politiche sociali.

"È stato un grande messaggio di salute – ha detto il sindaco Tiziana Magnacca – rivolto a tutta la città e in particolare alle famiglie. Un’opportunità apprezzata dai cittadini e lo dimostrano i numeri delle prestazioni che sono state fornite dai medici e dai professionisti presenti".

"Con il Villaggio della Salute – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – si conclude Marzo Rosa che ha ospitato numerosi eventi dedicati alle donne. Un’iniziativa dall’alto valore sociale in un momento di crisi economica che non permette a tutti di potersi curare adeguatamente, quindi anche semplici consigli di buone norme di comportamento possono risultare importanti per vivere meglio la propria età".

Nel corso del pomeriggio sono stati eseguiti in maniera ininterrotta gli esami con la Moc per misurare la densità della massa ossea che può rilevare un'eventuale degenerazione dell'osso, la misurazione della glicemia e della pressione. Tutti i medici e i professionisti coinvolti hanno dimostrato grande disponibilità e capacità d’ascolto.

Si ringraziano per la partecipazione e la collaborazione:

dott. Ercole D’Ugo (endocrinologo); dott. Luca Barnabei (cardiologo), dott.ssa Elisabetta Gabriele (ginecologa); dott.ssa Iole Fratangelo (ostetrica, tecniche corporee acquaticità, yoga e danza in gravidanza); dott.ssa Mara Ricciuti (psicologa); dott.ssa Sonia Fanaro (psicologa); dott.ssa Antonella Lucci (psicologa); dott.ssa Luz Marina Doninelli (farmacista, naturopata); dott.ssa Morena Maccione (dietista); dott.ssa Rosita Ruggieri (Sentiero del Qi); dott.ssa Lida Pesaresi (attività motorie preventive e adattate); dott.ssa Franca Porchia (osteopata); Maddalena Priante (operatore insegnante Shiatsu); Associazione Lory a Colori onlus; Protezione civile Valtrigno; Croce Rossa Italiana; Associazione Fedios Abruzzo e Tic & Tac animazione.

Ha partecipato anche l’Istituto comprensivo 1 attraverso un percorso storico, artistico e culturale curato dal prof. Orlando Raspa che ha realizzato 4 cartelloni che hanno rappresentato le varie fasi dell’età delle donne.

