La maggioranza sansalvese perde per motivi di salute anche il consigliere di Forza Italia, Fernando Artese. La notizia era nell'aria dopo il ricovero in ospedale per un malanno. Le dimissioni arrivano a poca distanza da quelle di Tony Faga che ha riportato diverse ferite in una brutta caduta causata da un malore [LEGGI].

Le doppie dimissioni arrrivano a pochi giorni dal consiglio comunale sul Bilancio (in programma per il 29 marzo alle 9), anche per questo motivo la surroga si rende necessaria per salvaguardare gli equilibri di maggioranza.

Ad Artese – che era entrato in consiglio al posto di Rino Maiale – subentrerà Vincenzo Larcinese (63 preferenze). Per il consigliere dimissionario probabilmente si chiude qui l'esperienza nell'assise civica, considerata la volontà di non ricandidarsi alle prossime Amministrative [LEGGI].