Serie C2 | Vasto Futsal - Atessa 7-2

Un Vasto Futsal con tanti ragazzi della juniores in distinta batte nettamente l'Atessa di mister Musacchio al PalaSalesiani. I biancorossi partono forte già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 con le reti di Mileno, Frasca e Piccirilli che concretizzano un buon gioco espresso in campo. Nella ripresa, in cui arrivano anche due gol egli ospiti, arrotondano il risultato Mileno (altri due gol per lui, tre in totale), Migliaccio e Notarangelo, giocatore nel giro della selezione juniores regionale che parteciperà al prossimo Trofeo delle Regioni in Puglia. Per la squadra di mister Giacomucci una buona prova che porta punti e morale in vista degli ultimi due impegni di stagione.

Serie C femminile | Vasto Futsal - River Chieti 1-0

Le ragazze di mister Suriani chiudono nel migliore dei modi l'ultima sfida casalinga della stagione battendo il River Chieti 1-0. Decisivo il gol di Maria Napolitano nei 60 minuti caratterizzati da tanta attenzione e voglia di portare a casa i tre punti. Sabato prossimo le vastesi saranno impegnate nell'ultima gara di un campionato che, come prima esperienza assoluta nel calcio a 5, ha regalato tante soddisfazioni e la consapevolezza che, con un anno di esperienza in più, la prossima stagione potrà vedere le ragazze del Vasto Futsal tra le protagoniste.