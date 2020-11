È entrato subito nel vivo il calendario del Corrilabruzzo con la Maratonina dei Fiori tenutasi a San Benedetto del Tronto, una delle classiche più partecipate, che ha registrato la presenza di più di 1500 atleti. 21 km da correre, spalmati su 2 giri, per i lunghi rettilinei del lungomare della città marchigiana. L'assenza di dislivelli e le poche deviazioni hanno reso molto veloce la gara nonostante il caldo si sia fatto comunque sentire. La Podistica Vasto si è presentata in forze a quest'appuntamento con 16 atleti, risultando una delle società più numerose ai nastri di partenza. A parte Sandro Palombo che ha preso parte alla 10 km, la presidente Antonia Falasca, Roberto Ialacci, Pierpaolo Del Casale, Donato Romagnoli, Teresio Vitulli, Davide Lanzillotti, Mario Catalano, Francesco Giuliani, Nicolino Dario, Vittorio Ferrara, Pasquale Cuccaro, Alessandra Bruno, Giovanni Viti, Marco Orfini e Davide Criti hanno dato il massimo sulla doppia distanza centrando anche alcuni buoni risultati.

Nella categoria M50 ottimo 3° posto di Giovanni Viti (27mo assoluto) in 1:17:26. Roberto Ialacci agguanta l'8° posto in 1:36:18 nella M60 mentre Teresio Vitulli col tempo di 1:45:47 è arrivato 6° nella M65. Anche in campo femminile ci sono stati sorrisi e premi per Antonia Falasca e Alessandra Bruno entrambe classificatesi al 5° posto nelle rispettive categorie F40 ed F45 fermando i cronometri a 1:35:41 per la prima e 1:36:18 per la seconda.

E, per rimanere in tema di corse, il direttivo della Podistica Vasto ricorda i siti per iscriversi alla terza edizione del Trail dei Trabocchi in programma il 30 aprile. Oltre che scrivere all'indirizzo mail dell'associazione podistica.vasto@gmail.com ci si può collegare su www.timingrun.it e www.parkstrailpromotion.com.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto