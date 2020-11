Fabio Travaglini e i centristi hanno rotto gli indugi: sosterranno Angelo Angelucci, il candidato sindaco proposto da San Salvo Democratica [LEGGI]. Travaglini è stato uno dei candidati sindaco di cinque anni fa quando corse con l'Udc senza rientrare in consiglio comunale.

Da sondare ancora cosa faranno alla fine i socialisti.

Ora, dei big della politica locale resta da definire la posizione dell'ex della maggioranza di centrodestra Nichi Argirò. Il Movimento 5 Stelle sembra ancora fermo ai blocchi di partenza di qualche tempo fa [LEGGI]. Salvo colpi di scena finali, dovrebbero essere quindi quattro i pretendenti allo scranno di sindaco della città: Osvaldo Menna (San Salvo Lavora), Tiziana Magnacca (centrodestra), Gennaro Luciano (Partito Democratico) e Angelo Angelucci (San Salvo Bene in Comune).

Questo il comunicato di Travaglini in appoggio ad Angelucci: "Il partito dei Centristi a San Salvo, guidati da Fabio Travaglini, ha stabilito di sostenere la candidatura a Sindaco di Angelo Angelucci. La candidatura di Angelo arriva a conclusione di un percorso di attenta analisi dello scenario politico sansalvese, in cui si è sempre cercata la massima convergenza delle forze politiche e l'apertura alla società civile e all'ascolto dei bisogni dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese e degli operatori del sociale.

Per noi Angelo è la migliore proposta in campo in quanto la sua esperienza, sia politica che professionale, rappresenta al meglio il contesto sociale di San Salvo e del territorio, espressione dei valori della famiglia, del lavoro, dell'onestà e della solidarietà. Le sue competenze, maturate a contatto dei lavoratori e nel sindacato, nonché nella piccola impresa di famiglia, saranno utili e preziose per interpretare con concretezza e capacità le esigenze di sviluppo e le carenze della nostra città.

Pertanto i centristi sosterranno Angelo Angelucci con convinzione e, nei prossimi giorni, illustreranno ai cittadini in un incontro pubblico le liste della coalizione, che sarà anche l'occasione di raccogliere le proposte, i suggerimenti e le idee da inserire nel programma dei prossimi cinque anni".