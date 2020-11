Il 24 Marzo 2017, con grande entusiasmo nella scuola dell’infanzia Santa Lucia si è svolta la Festa dell'Albero per celebrare la natura che si risveglia in occasione dell’arrivo della primavera.

Nel grande giardino della scuola i bambini hanno animato una storia ideata per l’occasione che illustra il percorso di educazione ambientale: diversità, condizioni atmosferiche, ecologia sono le parole chiave della narrazione.

I bambini di 3 anni hanno rappresentato la vita che nasce impersonando tanti semini, tutti diversi tra loro che hanno bisogno di essere accolti nella terra accuratamente preparata e della preziosa acqua. I bambini di 4 anni hanno evidenziato le difficoltà che i giovani alberelli affrontano in ogni stagione ad opera delle diverse condizioni climatiche. Con i bambini di 5 anni si è affrontato il tema del rispetto della Natura; essa è il bene più prezioso dell’ umanità per la cui salvaguardia tutti sono tenuti all’ assunzione di comportamenti responsabili.

Dopo la narrazione/animazione e canti si è proceduto alla tradizionale piantumazione di giovani alberelli. Il giardino della scuola si arricchisce così di un albero di pero ed una pianta di camelia. Con questo gesto si vuole simboleggiare l’accoglienza dei piccolini entrati quest’ anno e il saluto ai cinquenni, che tra qualche mese ci lasceranno per prendere il volo verso la scuola primaria, lasciando così una traccia della loro presenza in questa scuola.

Al termine, i bambini con le loro famiglie e le insegnanti hanno gustato una salutare merenda a base di pane e olio nel giardino gentilmente offerta dalla cooperativa che gestisce la refezione. Le insegnanti colgono l’occasione per ringraziare anche tutti i genitori che si sono adoperati in diversi modi per la buona riuscita della festa.

Lo staff della scuola dell'infanzia Santa Lucia