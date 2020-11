Record di presenze per la 6ª edizione del Trofeo Accademia della Ventricina di mountain bike: 184 i bikers che si sono sfidati nel percorso valido per il circuito "Sulle orme dei Sanniti" ai quali si sono aggiunti una ventina di escursionisti non in competizione.

L'evento sportivo è stato organizzato dal team Vastese Inn Bike di Nicola Jasci e si è tenuto come da tradizione nel circuito attorno all'Istituto Tecnico Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni. Ad aggiudicarselo è stato il campano Luigi Ferritto (Team Giannini) in volata con il tempo di 01:20:38.43 su Paolo Fragassi (Bevilacqua Sport, 01:20:38.68) e Riccardo Ridolfi (Centro Italia Bike, 01:20:38.93).

La gara (in collaborazione con il Comune di Scerni, la Pro Loco e la protezione civile) si è svolta nel migliore dei modi; un paio gli infortuni che hanno portato al ritiro di altrettanti bikers.

Soddisfazione per il sindaco Alfonso Ottaviano e Jasci per un evento in crescita ogni anno. La competizione ha portato a Scerni atleti da Abruzzo, Molise, Campania, Umbria, Lazio e Puglia. L'ambizione degli organizzatori è che questo tipo di manifestazioni possa aprire la strada per un uso turistico e promozionale degli stessi spazi.