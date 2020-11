Pericolo sempre costante quello dell'attraversamento dei cinghiali sulle strade del Vastese. Un altro automobilista è uscito fortunatamente illeso dall'impatto con un ungulato.

È accaduto a Lentella, sulla strada comunale che collega il paese alla fondovalle Trigno alle 5.30 di stamattina. Un grosso esemplare ha attraversato durante il passaggio dell'auto, l'impatto è stato inevitabile. L'animale è morto e il veicolo – guidato da un residente – ha riportato pesanti danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Gissi per i rilievi del caso.

Il luogo dell'incidente è un noto punto di attraversamento dei cinghiali, non è raro imbattersi in famiglie numerose di passaggio. Nonostante i sempre più frequenti casi di impatti tra ungulati e automobili, la gestione di questa specie selvatica continua a rimbalzare tra i vari enti.

Solo poco più di un mese fa, un altro incidente si è verificato a pochi chilometri di distanza, sulla trafficatissima Statale Trignina: anche in quel caso animale morto e auto fuori uso [LEGGI].