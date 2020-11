Il fratino torna a nidificare a San Salvo Marina. La deposizione del primo uovo è avvenuto in un tratto di spiaggia libera compreso tra gli stabilimenti balneari Mirage e Cocorito ed è stato segnalato dai uno dei volontari del Gruppo Fratino. La deposizione è stata preceduta da una recinzione preventiva che ha favorito la deposizione delle uova.

"Siamo la prima località abruzzese dove si registra questo evento – dice il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca – che si dice soddisfatta nel constatare come uno dei luoghi lungomare siano stato scelto dal Fratino come area privilegiata dove riprodursi. Voglio ringraziare Stefano Taglioli, guardia WWF e coordinatore del Gruppo Fratino, per questa comunicazione e dimostra il nostro impegno in difesa della fauna e della flora del nostro tratto di costa che consente a queste specie di potersi riprodurre. Si ricorda che la protezione del Fratino è tra i parametri per l’assegnazione della Bandiera Blu e la tutela dei nidi del Fratino ed è previsto anche dalle Ordinanze balneari emesse dalle Capitanerie di Porto".