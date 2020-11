Si è svolto questa mattina, per la prima volta presso la piscina comunale di Vasto, il campionato regionale di nuoto Finp/Fisdir, una giornata di sport che l'associazione Il sorriso degli Angeli ha voluto dedicare al ricordo di Antonio Scarpone, "un ragazzo speciale che ci ha lasciati, ormai tre anni fa, il cui ricordo resta vivo nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".

Nove le società abruzzesi rappresentate da oltre 70 ragazzi con disabilità fisica e mentale che si sono sfidati davanti a genitori e amici. Presente a bordo vasca per incitare gli altleti, anche il sindaco Francesco Menna e i genitori di Antonio Scarpone.

"Ringrazio i delegati della regione Abruzzo - ha sottolineato Stefania De Felice - che mi sono stati vicini in questi due mesi per preparare al meglio il tutto, Mauro Sciulli e Giustino Lotti (Finp) e Monica Ciaramellano (Fisdir) e le colleghe della Sport Management sempre al mio fianco durante il lavoro in vasca".