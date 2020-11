Un ferito grave, trasportato in eliambulanza a Pescara. E' il bilancio dell'incidente avvenuto stamani, circa alle 11, nel tratto vastese della statale 16, nei pressi dell'incrocio con via Incoronata, dove è avvenuto lo scontro tra una moto Aprila di grossa cilindrata e uno scooter Vespa. Saranno i rilievi delle forze dell'ordine a ricostruire la dinamica dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Vasto, la volante della polizia e la polizia locale di Vasto. Ferito in maniera seria M.G., il 39enne conducente della moto, per cui è stato disposto il trasferimento a Pescara. L'eliambulanza del 118 è quindi atterrata nei pressi della statale 16 per poter trasportare l'uomo presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara. Nessuna conseguenza di rilievo, invece, per l'uomo di 85 anni in sella allo scooter.

Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, dei rilievi e di rimozione dei mezzi incidentati.