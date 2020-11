IN RICORDO DI MIRKO - In campo anche per ricordare l'amico, il compagno, scomparso prematuramente. Questo pomeriggio la Dinamo Roccaspinalveti ha disputato la partita in trasferta contro la capolista Lentella con il lutto al braccio. Mirko Zengaro, il 32enne che ha perso la vita in un incidente sulla fondovalle Treste [LEGGI], infatti, era tesserato con la società dell'Alto Vastese. Prima del calcio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio con le due squadre raccolte a centrocampo; il Lentella ha donato un mazzo di fiori agli ospiti toccati da un lutto così grave.

Un pensiero per la Dinamo e la famiglia Zengaro arriva inoltre dal Vasto United per voce del presidente Marco Di Tullio: "Esprimiamo vicinanza e sentite condoglianze da parte di presidente, dirigenti, allenatore e giocatori alla famiglia del povero Mirko Zengaro. Tutta la squadra è vicina alla sua famiglia, alla comunità di Roccaspinalveti e alla Dinamo vogliamo esprimere tutto il nostro sostegno".

L'8ª GIORNATA - La capolista continua la sua fuga con la larga vittoria interna contro la Dinamo Roccaspinalveti. Finisce 6 a 2 con 8 reti di pregevole fattura. Tre doppiette per il Lentella: l'ex Gabriele Basso Colonna (al volo da posizione angolata e con un pallonetto dalla distanza di esterno), Elia Portellini (cucchiaio su rigore e azione personale) e il mister-giocatore Massimo De Ninis (con un bel tiro da fuori area e azione personale). Una doppietta anche per i gialloneri: a siglarla è Piccinini che nel primo tempo aveva firmato il momentaneo 1 a 1 approfittando di uno svarione difensivo e scavalcando Roberti in uscita.

A sei punti di distanza prosegue la rincorsa della Virtus Tufillo che riporta tre punti in extremis da Montalfano. I biancazzurri erano andati in vantaggio con Sulpizio nel primo tempo; nel secondo è Colombaro a pareggiare i conti. In pieno recupero arriva la rete della vittoria degli ospiti con Carlitti. Per i gialloverdi di Montalfano un'altra vittoria sfumata nel finale contro una prime (era già successo con la Sansalvese).

Torna alla vittoria la Sansalvese che in casa contro il modesto Guilmi dilaga 4 a 0. Di Ninni sigla una doppietta, poi arrivano le reti di Mazzetti e Ramundi.

Avvicendamento al quarto posto. La New Robur si candida prepontemente per i play off aggiudicandosi il derby dell'Alto Vastese contro il Torrebruna fuori casa. Enzo Di Domenica su rigore (contestato) e Davide Magnacca permettono alla formazione di Castiglione di staccare e portarsi a quota 36 in solitaria.

Alle altre pretendenti degli spareggi non va molto bene. Nell'anticipo di sabato il Real San Giacomo perde tra le mura amiche contro il Casalanguida che ora insidia una zona play off sempre più calda. Finisce 2 a 1 per gli ospiti con la doppietta del bomber Giuseppe Di Marco.

Torna a nutrire speranze in questo senso l'Aurora Furci che vince 2 a 1 in casa contro il Vasto United. Per i furcesi reti di Jacopo Lapenna e Pietro Borc; Giulio Di Viesti per gli ospiti.

Conclude la giornata la goleada dell'Atletico Vasto sul malcapitato Pollutri: 13 a 0, poker di Santini, tripletta di Muscariello, doppietta di Budano e reti di Manzi, Amhid, Manzi, Di Falcio.

I RISULTATI

Pollutri - Atletico Vasto 0-10

Real San Giacomo - Casalanguida 1-2

Lentella - Dinamo Roccaspinalveti 6-2

Sansalvese - Guilmi 4-0

Torrebruna - New Robur 0-2

Aurora Furci - Vasto United 2-1

Montalfano - Virtus Tufillo 1-2

LA CLASSIFICA

Lentella 52



Virtus Tufillo 46

Sansalvese 45

New Robur 36

Real San Giacomo 33



Torrebruna 33

Dinamo Roccaspinalveti 33

Casalanguida 32

Aurora Furci 31

Montalfano 30

Vasto United 19

Atletico Vasto 18

Guilmi 3

Pollutri Calcio 2

IL PROSSIMO TURNO

Vasto United - Dinamo Roccaspinalveti

Atletico Vasto - Lentella

New Robur - Montalfano

Casalanguida - Pollutri

Virtus Tufillo - Real San Giacomo

Aurora Furci - Sansalvese

Guilmi - Torrebruna