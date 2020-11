PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Il Real Porta Palazzo ritrova la gioia della vittoria e un posto nei play out. I gialloneri escono vittoriosi dalla battaglia contro il S. Vito: finisce 4 a 3 con le reti di Marchesani (doppietta), Pegna e D'Adamo. La squadra di mister Vino così abbandona l'ultimo posto a danno del Tre Ville.

Restando così la situazione, lo spareggio per la permanenza in Prima sarà tra i vastesi e il Fresa. I biancorossi infatti sembrano aver perso lo slancio di qualche tampo fa che li aveva portati a risalire la china dall'ultimo posto. Contro il quotato Real Montazzoli finisce 2 a 0 per gli ospiti (doppio Di Campli, uno su rigore). I fresani possono recriminare per il rigore fallito da Eriberto Ottaviano. I padroni di casa finiscono in 8 a causa delle espulsioni di Gaudino, Annibali e Ottaviano (Alfredo).

In testa c'è sempre l'Ortona, indolore la sconfitta contro il Guastameroli. Il Piazzano si sbarazza della Marcianese 5 a 3. Di Carunchio (doppietta), Pierri e Bussoli le reti dei padroni di casa alle quali hanno risposto Del Peschio (doppietta) e Cianci. Per i lancianesi si fa sempre più dura la rincorsa ai play off.

Vince il Roccaspinalveti 2 a 0 contro il Paglieta (Piccirilli e Farina). A vincere è invece la noia nello 0 a 0 tra Tre Ville e Scerni.

Il Trigno Celenza, infine, mette in cassaforte un punto in più per la salvezza con l'1 a 1 contro la Tollese (Cristian Antenucci).

L'11ª DI RITORNO

Piazzano - Marcianese 5-3

Guastameroli - Ortona 3-2

Roccaspinalveti - Paglieta 2-0

Fresa - Real Montazzoli 0-2

Real Porta Palazzo - S. Vito 4-3

Tre Ville - Scerni 0-0

Tollese - Trigno Celenza 1-1

Riposa Sporting San Salvo

LA CLASSIFICA

Ortona 56



Piazzano 49

Real Montazzoli 43

Guastameroli 38

Scerni 37



S.Vito 35

Marcianese 33

Sporting San Salvo 32

Roccaspinalveti 32

Tollese 28

Trigno Celenza 28

Paglieta 26



Fresa 20

Real Porta Palazzo 14



Tre Ville 13

IL PROSSIMO TURNO

Marcianese - Tollese

Paglieta - Ortona

Real Montazzoli - Tre Ville

Roccaspinalveti - Real Porta Palazzo

San Vito - Fresa

Scerni - Piazzano

Sporting San Salvo - Guastameroli

Riposa Trigno Celenza

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

In attesa delle decisioni della Lega sul derby con rissa, l'Atletico Cupello non sbaglia e continua a mantenere la testa della classifica. Nonostante le pesanti assenze per squalifica di Luciano, Zara e Marino e di De Filippis, i biancorossi si impongono 3 a 1 sul Real Casale. Mirolli, Yassine e Colaiacovo vanno a segno; quest'ultimo ha dedicato la propria rete all'amico ex calciatore Antonio Reale, scomparso in settimana. Di Albertinelli la rete giallorossa.

Il Mario Tano continua a inseguire. Netta la vittoria contro l'Odorisiana che ora si allontana dal secondo posto: 9 i punti di differenza. Sul campo di Atessa finisce 3 a 0.

L'ultimo posto utile per i play off è occupato dallo Sporting Vasto che dilaga a Quadri 4 a 1. Le reti vastesi sono state segnate da D'Amelio (doppietta), Sputore e Giuliano.

Continua a nutrire speranze play off il Gissi che prosegue nella sua striscia positiva. Vittoria esterna per 2 a 1 contro il Di Santo Dionisio con le reti di Fitti e Franchella.

Ritrova la gioia dei tre punti il San Buono che fa sua la sfida contro il Villa Santa Maria. 4 a 1 con le reti di Suriano (rigore), Piras e Sambrotta (doppietta).

Sorride anche il Mario Turdò che espugna Carpineto Sinello per 3 a 1. Giovanni Turdò, Luca Barisano e Buba Baldeh firmano la vittoria; per il Real Domenico D'Addario (che poco prima aveva fallito un rigore). I carpinetani nonostante la sconfitta vedono inalterate le distanze con le squadre del gruppo di coda sconfitte nelle rispettive partite.

Tra queste c'è il fanalino di coda Carunchio 2010 che perde in casa contro il Palena per 3 a 1 dopo essere andati in vantaggio con Franco Pascucci.

I RISULTATI DELLA 10ª GIORNATA

Di Santo Dionisio - Gissi 1-2

Real Carpineto Sinello - Mario Turdò 1-3

Mario Tano - Odorisiana 3-0

Carunchio 2010 - Palena 1-3

Atletico Cupello - Real Casale 3-1

Tornareccio - Sporting Altino 1-1

Quadri - Sporting Vasto 1-4

San Buono - Villa S. Maria 4-1

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 62



Mario Tano 61

Odorisiana 50

Palena 45

Sporting Vasto 41



Gissi 39

Sporting Altino 38

San Buono 35

Di Santo Dionisio 32

Mario Turdò 28

Tornareccio 27

Real Casale 27

Real Carpineto Sinello 17



Quadri 12

Villa Santa Maria 11



Carunchio 2010 9

IL PROSSIMO TURNO

Carunchio 2010 - Di Santo Dionisio

Gissi - San Buono

Odorisiana - Tornareccio

Palena - Mario Turdò

Real Casale - Mario Tano

Sporting Altino - Quadri

Sporting Vasto - Real Carpineto Sinello

Villa Santa Maria - Atletico Cupello