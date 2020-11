Non inizia nel migliore dei modi la stagione 2017 della MotoGp per Andrea Iannone, caduto nel gran premio del Qatar mentre era in lotta con Marquez e Vinales per conquistare un posto sul podio. A Losail anche la gara della MotoGp è condizionata dalla situazione del meteo. Infatti l'avvio della gara della classe regina è stato posticipato a causa dell'acqua persistente in alcuni punto del tracciato dopo l'acquazzone verificatosi qualche minuto prima del via.

Partenza ritardata e due giri in meno da percorrere con Iannone che, scattato dalla seconda casella in griglia, era riuscito a partire meglio di tutti. Poi, con Zarco (poi caduto) e Dovizioso che hanno preso il comando, il pilota della Suzuki si è trovato a lottare con Marquez e Vinales fino a quando, a 10 giri dalla fine, una scivolata l'ha messo fuori causa.

A vincere la gara è stato Vinales, protagonista in tutto il weekend, davanti agli italiani Dovizioso e Rossi.

Per cercare di conquistare i primi punti della stagione Iannone dovrà riprovarci nel prossimo appuntamento, il 9 aprile, in Argentina.