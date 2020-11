Sono stati il sindaco Francesco Menna e l'assessora alle Politiche comunitarie Anna Bosco ad aprire ieri sera l'incontro al Teatro Rossetti per le celebrazioni dei 60 anni dei trattati di Roma, nell'ambito dell'European Day. Protagonista dell'incontro, il professor Emanuele Felice, docente di Economia in Italia e all'estero, ed editorialista per diverse testate nazionali, incalzato dalle domande e dalle riflessioni del giornalista Rai Marco Frittella.

Il quadro che è emerso a 60 anni dai trattati di Roma non è dei più sereni, con un Europa in crisi d'identità che stenta nel suo percorso di unione politica. Una crisi che rinforza le posizioni degli euroscettici. Dopo la Brexit, sembra essere la situazione politica italiana quella maggiormente a rischio per le sorti dell'Europa, proprio perché più seriamente contaminata da posizioni che spingono verso l'uscita dall'Euro e perfino dall'Unione. Posizioni che in altri paesi europei sono presenti, ma non predominanti.