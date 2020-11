"Le domande dei partecipanti, prevenute entro il giorno della scadenza, ci sono, l'estate si avvicina e non vorrei che questi ritardi negli adempimenti delle procedure servano solo da pretesto per richiamare ancora una volta i vigili stagionali". Vincenzo Suriani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, chiede all'amministrazione comunale di Vasto perché non sia stato ancora espletato il concorso annunciato per assumere 6 agenti municipale e rinforzare la polizia locale.

"Solo al Comune di Vasto - attacca l'esponente della destra - dopo aver lamentato per mesi la carenza di posti in organico dei vigili, non si riesce a portare avanti un regolare concorso per assumerli. Il bando attuale, riservato alla mobilità e ai vigili che hanno già 36 mesi di servizio, è scaduto il 6 marzo".

Sono 21 gli aspiranti, che vorrebbero entrare in servizio presso il Comando di piazza Rossetti.

"Perché - chiede Suriani - fino ad oggi i nomi dei componenti della commissione giudicatrice non sono stati pubblicati online e la commissione stessa non si è mai riunita? Le domande dei partecipanti, prevenute entro il giorno della scadenza, ci sono, l'estate si avvicina e non vorrei che questi ritardi negli adempimenti delle procedure servano solo da pretesto per richiamare ancora una volta i vigili stagionali, cosa che il sindaco stesso ha più volte escluso nei mesi passati e pubblicamente. Si proceda quindi alla selezione pubblica, come previsto dal bando, per colmare definitivamente e una volta per tutte i presunti vuoti nell'organico della polizia municipale".