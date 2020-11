Lunedì 27 marzo, alle ore 21.15, presso il teatro del Centro culturale Aldo Moro di San Salvo, sarà rappresentata la tragedia Clitennestra, su testo di Marguerite Yourcenar. Si tratta di uno spettacolo della durata di un’ora che vede in scena cinque attrici e un violinista che eseguirà alcuni brani dal vivo. Per il resto, la scrittura scenica è confortata da ulteriori brani musicali registrati su basi digitali.

Il testo della Yourcenar è tratto da Fuochi, una raccolta di poesie d’amore in cui compaiono personaggi quali Fedra, Achille, Patroclo, Antigone, Lena, Maria Maddalena, Fedone, Saffo e appunto Clitennestra. Di quest’ultima figura "Marguerite Yourcenar fornisce un’interpretazione ginocentrica, per la quale il tradimento con Egisto scompare in una contrapposizione con l’altro sesso, il che rappresenta una nuova chiave di lettura della tragedia dell’Orestea".

La rappresentazione è del Piccolo Teatro Orazio Costa. La compagnia e il relativo laboratorio sono diretti dall'attore-regista Domenico Galasso, noto per le sue collaborazioni con l'Accademia, l’Atam, il TS d'Abruzzo, il Conservatorio L. D'Annunzio e numerose altre istituzioni nonché per diverse rappresentazioni di testi classici e moderni. Coincidendo lo spettacolo con la Giornata Mondiale del Teatro, nel corso della serata, in simultanea con i teatri del mondo, sarà celebrata la ricorrenza con la lettura di un "messaggio internazionale" (sul tema del rapporto fra il Teatro e la Pace tra i popoli), la cui elaborazione è annualmente affidata ad una personalità o altra figura conosciuta per le sue qualità di cuore e di spirito.

Comune di San Salvo