Scarseggerà l'acqua oggi e domani a San Salvo. La Sasi, società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua e fogne) in 92 comuni della provincia di Chieti, ha eseguito dei lavori di riparazione.

"Per interventi effettuati in settimana dal Consorzio di Bonifica Sud sulla rete, che hanno interessato San Salvo Marina - si legge in un comunicato del municipio - la Sasi segnala che nelle giornate di oggi sabato 25 e domani domenica 26 marzo ci sarà anche a San Salvo una riduzione della pressione nella distribuzione e l'anticipo della chiusura serale. Si scusano per i problemi creati all'utenza".