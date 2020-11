"Questa iniziativa è stata un'opportunità per i ragazzi di capire come fare a non diventare, involontariamente, strumenti nelle mani della pirateria informatica", commenta Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto, al termine dell'incontro con gli studenti dell'Istituto superiore Palizzi.

"Si è trattato - spiega Melone - di un evento formativo finalizzato a sensibilizzare i giovani in merito al tema della tutela dei diritti d'autore, con particolare riguardo a musica, internet e social network. Relatori sono stati Fabio Falcone, noto musicista e cantautore vastese, che ha partecipato in veste di avvocato specializzato nella tutela del diritto d'autore, e il dottor Lorenzo D'Ugo, che si è laureato discutendo una tesi proprio su questa tematica. All'appuntamento erano presenti studenti del Palizzi e del Pantini-Pudente. E proprio in quest'ultima scuola il 6 maggio prossimo terremo un altro incontro, che verterà attorno alle problematiche dello spaccio di stupefacenti e della circolazione stradale".