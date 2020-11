L'abbondante pioggia caduta nella giornata di oggi ha fatto cancellare le sessioni di qualifiche decisive per comporra la griglia di partenza del primo gran premio della stagione 2017 della MotoGp. Sono quindi i tempi combinati dei due giorni di prove precedenti a definire l'ordine di partenza della gara. A partire davanti a tutti sarà Vinales, al debutto sulla Yamaha, protagonista assoluto in tutte le sessioni di prova (miglior tempo 1'54.316) . Alle sue spalle scatterà un Andrea Iannone in netta crescita. Dopo aver sofferto nei primi turni, ieri il pilota vastese della Suzuki Ecstar ha fatto registrare il secondo miglior tempo in pista (1'54.848).

Nella sua prima gara in sella alla nuova moto, quindi, Iannone partirà dalla prima fila e proverà ad essere protagonista duellando con i migliori. A completare la prima fila ci sarà il campione del mondo in carica, Marquez (1'54.912). Dopo una giornata segnata dal maltempo, con la cancellazione di tutti i turni di qualifica per tutte le categorie, la domenica dovrebbe vedere un netto miglioramento delle condizioni meteo.

La griglia di partenza: 1) Vinales 2) Iannone 3) Marquez 4) Zarco 5) Dovizioso 6) Redding 7) Pedrosa 8) Folger 9) Crutchlow 10) Rossi 11) Petrucci 12) Lorenzo 13) Bautista 14) Baz 15) Aleix Espargarò 16) Miller 17) Abraham

18) Rins 19) Rabat 20) Barbera