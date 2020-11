La Polizia locale di San Salvo prosegue con regolarità nei controlli sui mezzi circolanti in città. Questa mattina, infatti, nuovo sequestro di un mezzo privo di copertura assicurativa: un furgone Renault Master rinvenuto in via Fontana Nuova dagli agenti. Si tratta del sesto mezzo sequestrato.

Inoltre, il comandante Vincenzo Marchioli comunica che mercoledì prossimo verrà conferito per la distruzione al Consorzio Civeta di Cupello tutto il materiale sequestrato la scorsa estate agli ambulanti abusivi a San Salvo Marina. In particolare si tratta di oggetti per il mare in materiale plastico, occhiali, vestiti, palloni e cappelli sinora conservati presso i depositi comunali.