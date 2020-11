Appuntamento questa sera con la decima edizione di Earth Hour – l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF Internazionale con il gesto simbolico dello spegnimento delle luci per un’ora, dalle ore 20.30 alle 21.30, attraverso tutti i fusi orari.

Come ormai da diversi anni, anche il Comune di Vasto aderisce - in collaborazione con il ‪WWF‬ Zona Frentana, ‪Confesercenti - all’iniziativa spegnendo le luci che illuminano il Palazzo di Città, Palazzo D’Avalos ed il Castello Caldoresco. Come sottolineato dalla vicesindaca e assessora alle Politiche ambientali e del territorio, Paola Cianci, "partecipare ad un’iniziativa di forte valenza simbolica è un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti in una sfida globale, quella della lotta ai cambiamenti climatici e il cambio di rotta sulle politiche energetiche".