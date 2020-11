Nella trasferta di Lanciano torna alla vittoria la BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Con un netto 3-0, arrivato dopo set giocati punto a punto (21-25/23-25/22-25), le vastesi fanno bottino pieno di punti e ritrovano il sorriso dopo qualche battuta a vuoto. L'avvio di partita è stato nel segno dell'equilibrio fino al 18 pari, con le ragazze allenata da Peppe Del Fra che hanno poi trovato lo strappo per conquistare il parziale.

Tutto in salita l'avvio del secondo set con il Lanciano avanti per 9-0. Un'ottima reazione di squadra e un favorevole turno in battuta di capitan Russo sono stati fondamentali per andare sul 2-0 con il punto decisivo di Di Croce. Ma, anche nel terzo set, le vastesi sono partite non nel miglior modo. Del Fra ha provato a cambiare qualcosa, inserendo Spadaccini per Di Croce e la neo entrata ha risposto subito "presente" con un favorevole turno in battuta che ha dato la spinta decisiva per conquistare set e partita.

"Sono felice - ha dichiarato il coach Del Fra a fine gara - per questa vittoria che ci permette di allontanare la zona a rischio e ci consente di guardare sempre con maggior fiducia al finale di stagione dove, sono certo, faremo il possibile per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissi".