La maggioranza del consiglio comunale sansalvese perde uno dei suoi fedelissimi per cause di forza maggiore. Il consigliere Tony Faga (San Salvo Città Nuova) ha presentato le proprie dimissioni. Una scelta riconducibile a una brutta caduta in piazza che ha costretto l'esponente di centrodestra al ricovero in ospedale e a una probabile operazione.

Faga dovrà quindi stare a riposo forzato per un po' di tempo.

Le dimissioni quindi arrivano anche per preservare gli assetti di maggioranza in vista del delicato consiglio comunale del prossimo 29 marzo sul bilancio e delle ultime tappe amministrative prima del voto primaverile.

A Faga (eletto con 113 preferenze) subentra quindi Fernando Fabrizio (108); nella seduta del prossimo 29 marzo si ufficializzerà la surroga.