Arriva dalla consigliera comunale di Unione per Vasto, Alessandra Cappa, l'interrogazione con richiesta di informazioni relative alla Casa di Riposo Sant’Onofrio e al mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Nello specifico, la consigliera di Unione per Vasto chiede all'amministrazione comunale "se intende attivarsi, ed in che modo, per favorire l’immediato pagamento degli arretrati e degli stipendi degli addetti e dei dipendenti della Casa di Riposo; se, considerata la delicatezza della materia di cui si discute, è a conoscenza del setting assistenziale della struttura e se esso garantisce l’assistenza idonea a soddisfare le esigenze degli ospiti che attualmente soggiornano nella Casa di Riposo; se ha intenzione di procedere agli adempimenti strutturali necessari a rendere l’immobile di sua proprietà adeguato rispetto allo scopo cui è destinato e alle esigenze degli anziani ospiti; se il proposito di mantenere, riqualificare e addirittura ampliare la suddetta struttura, esplicitato dall’attuale amministrazione nell’ambito delle proprie Linee programmatiche, è supportato da progetti e iniziative concrete dell’Amministrazione stessa e, in caso affermativo, quali sono gli impegni che l’amministrazione intende assumere, e quali i tempi di intervento, considerata l’attuale situazione e i disagi dei dipendenti e degli ospiti".