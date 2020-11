Grande entusiasmo ieri presso i campi della Promo Tennis per la presentazione delle squadre impegnate nelle attività sportive della nuova stagione. A presentare gli atleti di tutte le età, il presidente dell'associazione sportiva, Giuseppe D'Alessandro, il vicepresidente Mosé Ferretti e il team manager Giuseppe Spatocco, con interventi moderati dal giornalista Michele D'Annunzio.

Presente all'incontro anche l'assessore Gabriele Barisano, che ha confermato la vicinanza dell'amministrazione comunale alla Promo Tennis e a tutte le associazioni sportive locali.

Le squadre

Serie C, prima squadra: Nicola Troiano, Angelo Ciancaglini, Stefano Santicchia, Giuseppe Checchia, Giuseppe Celenza, Giuseppe D'Alessandro

Serie C, seconda squadra: Alessandro Falcucci, Francesco Ciancaglini, Andrea D'Alessandro, Marco Marinaro, Oscar Battilana, Daniele Torino

Serie D2: Mosé Ferretti, Andrea Silvestri, Davide Sarnelli, Giammarco Falcucci

Serie D3: Luigi Spatocco, Jacopo Mancini, Alessandro Fiore, Davide Matrullo, Davide Marchioli

Under (responsabile Nicola Troiano)

Under 18: Alessandro Falcucci, Francesco Ciancaglini, Luigi Spatocco, Oscar Battilana

Under 16, prima squadra: Andrea D'Alessandro, Marco Marinaro, Daniele Torino

Under 16, seconda squadra: Andrea Silvestri, Francesco Cinquina

Under 12: Jacopo Mancini, Giammarco Falcucci

Campionati promozionali (responsabile Marco La Verghetta)

Orange: Matteo Rignanese, Federico Tammaro, Andrea Galante

Super Orange: Debora Castellano, Giorgio Medda, Gioele Castellano

Green, prima squadra: Elisa Rignanese, Francesco Di Foglio, Niccolò Silvestri

Green, seconda squadra: Cinzia Bacceli, Francesco Ricciardi

Super Green: Marta Di Carlo, Luigi Fariello, Samuel Tascione

Team femminile: Giulia Vetta, Mariana Borrelli, Giorgia Fantini, Leyla Belarby, Ester Conte

D2 femminile: Laura Torchio, Ester Conte

Veterani Over 40 (responsabile Mosé Ferretti): Giuseppe D'Alessandro, Mosé Ferretti, Stefano Santicchia, Alessandro Iannetti, Giuseppe Celenza

Veterani Over 55: Giuseppe D'Alessandro, Gianni D'Isernia, Francesco Parente