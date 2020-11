Cala il sipario sui Criteria Giovanili di Nuoto 2017. Dopo le gare femminili, da lunedì 20 a mercoledì 22 marzo è stata la volta dei maschi. Alla Piscina Comunale di Riccione sono scese in vasca 911 atlete di 263 società e 267 staffette, oltre a 1097 atleti di 289 società e 296 staffette.

Ancora un grande risultato per il Team Nuoto Sport Management che porta a casa un ricco medagliere. Non salgono sul podio ma sono stati autori di ottime prestazioni gli atleti della sezione di Vasto, allenati da Jean Luc Cerri. Michele Lallopizzi, categoria Ragazzi, ottiene due ottimi piazzamenti, più precisamente un 6° posto nei 200do (02’03”11) e un 7° nei 100do (56”74). Manca di pochissimo, infine, il podio con la 4x100mi, composta anche da Alessandro Zanfrini, Michele Cortinovis e Lorenzo Vismara. La staffetta è quarta con il tempo di 03’52”86. L’altra atleta in gara, Serena Nanni, categoria Juniores, ha chiuso i 100do all’8° posto con il tempo di 01’03”18, mentre nei 50do è 17ª con il tempo di 29”61. Tesserata per la San Francesco Histonium, era presente anche Claudia Rossano (Categoria Ragazze), che all’esordio ha migliorato i suoi personali nei 50sl (28"09), nei 100do (1'06"80) e 200do (02'26"09).