Unire il mondo della scuola con il mondo del lavoro è uno degli obiettivi fondamentali del progetto Scuolalocale ed è proprio in questa direzione che va la collaborazione nata con CNA nella sua funzione di agenzia per il lavoro. Martedì scorso, presso la sede CNA di Vasto, diversi soci dell’associazione di categoria ed altre persone interessate hanno partecipato all’incontro sul tema “Il progetto Scuolalocale per l’alternanza scuola-lavoro”. Presente anche Anna Bosco, assessore del Comune di Vasto, che ha presentato le iniziative in calendario nel fine settimana per il 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, in particolare il dibattito legato alle opportunità date dall’Unione Europea per i giovani.

Poi parola al padrone di casa Silvio Calice, che ha ricordato come l’azione di CNA come agenzia per il lavoro abbia trovato ottimi riscontri negli ultimi anni, favorendo stage, percorsi all’interno del programma Garanzia giovani, tirocini, esperienze all’estero permettendo di incrociare domanda e offerta di lavoro nel territorio in maniera efficace. Quattro i centri nella regione Abruzzo che svolgono queste funzioni con CNA Vasto che ha fatto da apripista al progetto. Nello sviluppo delle competenze e di una proficua conoscenza tra giovani (che poi si pongono alla ricerca di lavoro) e le aziende che hanno necessità di personale qualificato e intraprendente, si innesta il dialogo tra l’azione di CNA e il progetto Scuolalocale, illustrato ai presenti da Renato De Ficis e Giusepe Ritucci. Il giornalino digitale dedicato agli istituti secondari e alle imprese dei territori di riferimento in questo momento è interessato da una campagna di crowdfunding per poter sviluppare nuove funzionalità [GUARDA].

Una delle più interessanti proprio in ottica di rafforzamento del legame tra scuola e mondo del lavoro c’è l’area dedicata ai progetti di alternanza scuola-lavoro, aspetto di stretta attualità e che può assumere maggior rilevanza attraverso un’adeguata comunicazione sia da parte dei ragazzi che vivono l’esperienza di alternanza che delle aziende e le realtà in genere che li ospitano. Non è mancato, nell’incontro presso la sede di CNA Vasto, un interessante confronto tra i partecipanti, particolarmente sensibili alla tematica, un proficuo scambio di idee che potranno contribuire ad arricchire il progetto Scuolalocale e la sua collaborazione con CNA in futuro con l’obiettivo comune di sostenere la crescita dei giovani, aiutarli nella scelta dei loro percorsi di studio e professionali con una positiva influenza su un territorio che vuole con forza camminare su una positiva strada di sviluppo.