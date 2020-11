Incidente tra una Ford Focus e un fuoristrada Hyundai Galloper nel primo pomeriggio di oggi in via Mario Molino, la bretella che collega la statale 16 a via Ciccarone. Per motivi al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, i due mezzi si sono scontrati all'altezza di un varco aperto tra le due corsie.

Ad avere la peggio, la donna di 74 anni che occupava il sedile passeggero del fuoristrada. La donna è stata trasportata dal personale del 118 presso il locale pronto soccorso per i controlli e le cure del caso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.