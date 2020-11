Ci sarà domani sabato 25 marzo (alle ore 15) l'ultimo saluto della comunità di Roccaspinalveti e di quanti lo hanno conosciuto a Mirko Zengaro, il 32enne morto nell'incidente di ieri mattina sulla fondovalle Treste in territorio di San Buono [LEGGI].

Una comunità, quella del comune dell'Alto Vastese, profondamente addolorata per la tragica scomparsa del giovane. La sua Fiat Panda per ragioni ancora da stabilire è uscita fuori strada finendo in una cunetta, sono stati vani i tentativi di salvarlo del 118. I carabinieri escludono che all'origine dell'incidente ci possa essere l'attraversamento di animali selvatici.

Stasera la salma di Zengaro farà ritorno a Roccaspinalveti e domani si terrà il funerale nella chiesa di San Michele Arcangelo.