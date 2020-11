Ancora soddisfazioni per la Casalbordino sportiva con Giuseppe Di Risio che con il Pescara surclassa 7 a 0 l’Asti e conquista la finale Eight Futsal Under 21. L'atleta casalese, dopo un anno a Montesilvano è passato al Pescara, protagonista del Campionato Under 21 e nella rosa della prima squadra.

"Il Pescara - ricostruiscono dalla divisione Calcio a 5 - inizia a spron battuto con due tiri di Rosa neutralizzati da Zanchetta, ma l’Asti risponde con un super Ghouati, il cui sinistro viene murato da una clamorosa parata di Pietrangelo. Mati Rosa insiste, ma Zanchetta si oppone ancora alla sua girata. Il gol è nell’aria e lo segna – come sempre – Mati Rosa, che fa esplodere il PalaRigopiano. Passano pochi secondi e Raguso colpisce il palo, fallendo la possibilità di segnare il 2-0. Nel finale di tempo i biancazzurri sfiorano più volte il raddoppio. Ma all’inizio della ripresa l’Asti prende due pugni così duri che lo mandano in ko tecnico. Mati Rosa raddoppia e Tenderini triplica, indirizzando totalmente il match. La gara termina praticamente qui e Bontempo firma il poker dopo un errore in disimpegno dell’Asti. Patanè inserisce il portiere di movimento (Itria), ma al primo possesso subisce il gol del 5-0, firmato da Azzoni. Bontempo firma il 6-0, Giannantonio il 7-0 e la festa continua. Per tutta la notte, dipinta di biancazzurro".

Asti: Zanchetta, Torino, Itria, Occhiena, Curallo, Sanfilippo, Catalano, Vitellaro, Ghouati, Fazio, Meyer, Solaro. All. Patanè

Pescara: Pietrangelo, Pulvirenti, Tenderini, Raguso, Rosa, Cilli, Bontempo, Azzoni, Di Risio, Vitinho, Giannantonio, Mudronja. All. Di Vittorio

Marcatori: 13’03” p.t. e 0’18” s.t. Rosa (P), 1’50” Tenderini (P), 7’14” Bontempo (P), 12’42” Azzoni (P), 16’07” Bontempo (P), 18’16” Giannantonio (P)

Ammoniti: Meyer (A), Raguso (P)

Arbitri: Vito Coviello (Potenza), Fabio Parretti (Prato) Crono: Gianluca Rutolo (Chieti).