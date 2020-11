Secondo colpo in quattro mesi per il distributore Esso sulla Statale 16 a San Salvo Marina. In due, arrivati a piedi, con il volto coperto e armati di pistola hanno costretto, nella tarda serata di ieri, il dipendente presente in quel momento a consegnare il denaro in cassa.

I due si sono dileguati sempre a piedi nella pineta di fronte. È possibile che ci fosse un terzo complice in auto ad attenderli poco distante.

Per l'attività è un film già visto. Il 19 novembre scorso ad agire erano stati due uomini armati di coltello a bordo di una Fiat Panda poco prima della chiusura [LEGGI].

Sul nuovo fatto di cronaca indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto.