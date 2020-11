È stato presentato stamane in conferenza stampa il programma della IX edizione dei Giovedì Rossettiani, che quest'anno avrà come tema Cant'Autori - Parole in Musica. A presentare gli appuntamenti, il direttore del Centro Europeo di Studi Rossettiani, il professor Gianni Oliva, la vicesindaca Paola Cianci e la presidente della Fondazione Tercas, Enrica Salvatore. Presenti anche gli assessori Carlo Della Penna e Lina Marchesani e i consiglieri comunali Elio Baccalà e Luciano Lapenna.

"I Giovedì Rossettiani - ha sottolineato Paola Cianci - rappresentano il fiore all’occhiello degli eventi culturali della nostra città e l’edizione di quest’anno, alla luce degli ospiti che saranno presenti nel corso delle cinque serate, coinvolgerà tutte le generazioni. Cinque appuntamenti culturali che aprono la discussione sul mondo del cantautorato e che mettono al centro dell’attenzione musica, testi e dialoghi".

Come precisato dal professor Oliva si tratta di "grandi personaggi che hanno destato la nostra attenzione per aver pubblicato, o raccontato di recente, la loro storia e che verrà presentata al pubblico. Non si tratta di incontri musicali, ma di discussioni e interventi intorno ai libri e al mondo della canzone. Giovedì dopo giovedì daremo visibilità all’anima dello scrittore meno nota al pubblico ma ugualmente pura e intima, grazie anche ad esperti intervistatori che sapranno cogliere al meglio l’essenza della parola in musica".

Il programma

30 marzo

Dario Salvatori con Gianni Oliva e Umberto Bultrighini

Presenta il libro Il Salvatori 2017. Dizionario della Canzone (Ed. Clichy)

Palazzo d’Avalos, Vasto, ore 18

6 aprile

Mario Lavezzi

Come Nasce una Canzone - Spettacolo-Racconto

Chitarra Nicola Oliva – Voce Claudia D’Ulisse

Teatro Rossetti, Vasto, ore 21



20 aprile

Brunori Sas

A casa tutto bene ed altri racconti

Intervista-concerto con Paolo Talanca

Teatro Rossetti, Vasto, ore 21



27 aprile

Nada con Simone Caltabellota

Presenta Leonida (Ed. Atlantide, 2016)

Teatro Rossetti, Vasto, ore 21



04 maggio

Roberto Vecchioni con Giovanni Tesio

Presenta La vita che si ama. Storie di felicità (Einaudi, 2016)

Teatro Rossetti, Vasto, ore 21