Un 32enne di Roccaspinalveti, Mirko Zengaro, ha perso la vita in un incidente sulla fondovalle Treste, in territorio di San Buono. Per ragioni da accertare, la sua Fiat Panda è uscita fuoristrada a poca distanza dal bivio per la fondovalle Cena, in località "Pantano". L'auto è finita in una cunetta prendendo anche un palo in cemento.

Sono stati i vigili del fuoco di Vasto a tirarlo fuori, ma le ferite sono risultate fatali.

Per lui, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di San Buono, i vigili urbani di Furci e i sanitari del 118.