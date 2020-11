Non avete mai pensato di acquistare online le vostre calze? Forse perchè non conoscete ancora Gatti a Pois, il primo e-commerce italiano interamente dedicato alle calze da uomo e da donna. Negli altri Paesi europei è ormai un’abitudine consolidata quella di acquistare le proprie calze online, con l’indubbio vantaggio di poter trovare prodotti eleganti e di qualità ma ad un prezzo competitivo rispetto a quelli dei negozi o delle boutique.

Così Gatti a Pois, realtà imprenditoriale con il cuore a Vasto, dopo una lunga e attenta ricerca ha avviato la produzione delle sue collezioni puntando tutto sul made in Italy. A realizzare le calze, infatti, è un’azienda pugliese con una lunga esperienza nel settore e la garanzia dell’utilizzo di materiali di qualità e manodopera specializzata.

Stile, eleganza e tanta creatività sono gli ingredienti che accompagnano la nascita delle calze Gatti a Pois, realizzate il Filo di Scozia o caldo cotone in tante versioni per soddisfare ogni esigenza. Da quelle più classiche a tinta unita a quelle più stravaganti nei colori e nei disegni, ispirati dalle bellezze della terra d’Abruzzo, dai colori del mare e della natura, dalle sensazioni vissute nei viaggi in luoghi emozionanti, le calze Gatti a Pois stanno riscontrando grande attenzione sin dal loro “esordio” online.

E l’acquisto online è quanto di più semplice ci sia: basterà scegliere le calze desiderate tra tutte quelle in catalogo per poi riceverle comodamente a casa, approfittando anche della consegna gratuita per gli ordini superiori ai 10 euro. Una volta scoperte le calze Gatti a Pois diventeranno un accessorio di stile di cui non potrete più fare a meno.

www.gattiapois.com