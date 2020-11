Prime pedalate ufficiali per il Team Audax Vasto, neonata società sportiva che riunisce i "vagabondi" delle due ruote, appassionati delle randonèe, gare su lunghe e lunghissime distanze con tanto spirito di avventura. Dopo il debutto bagnato dalla pioggia alla Granfondo di Termoli, lo scorso settimana quattro ciclisti del Team Audax Vasto hanno preso parte alla Caserta-Sperlonga-Caserta, randonnèe di 200 km. che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. A rappresentare il team vastese c'erano Giuseppe Giannone, Pasquale Melito, Francesco Di Silvio e Marco Del Villano. "È stata una giornata molto bella condivisa con tanti appassionati della bicicletta", raccontano i quattro partecipanti.

In calendario ora ci sono una gara da 300 km. che si svolgerà ad aprile a Nettuno, a maggio doppio appuntamento a Capistrello e poi a Bologna per una 400 km. non-stop in cui si pedalerà anche di notte, viaggiando in autonomia, per arrivare al traguardo entro i tempi stabiliti dagli organizzatori.